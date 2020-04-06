В Приморье приняли штрафы за нарушение карантина и выход из дома

6 Апр 2020 2020-04-06T07:56:34+03:00

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Сегодня, 6 апреля, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Приморья. На повестке дня 17 вопросов. Один из основных — внесение изменений в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Депутаты должны узаконить меры воздействия на нарушителей режима самоизоляции и карантина на краевом уровне. Это делается для того, чтобы у различных краевых инстанций не возникало разночтений по карантину и изоляции. Взиманием штрафов с нарушителей режима самоизоляции будут заниматься административные комиссии.

Предложения по штрафам утром уже одобрил профильный комитет:

- выход из дома в нарушение правил - штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

- нарушение режима повышенной готовности на территории Приморского края, организация мероприятий во время запрета - штраф для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также депутаты рассмотрят установление пониженных налоговых ставок на 2020 год; введение на территории Приморского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и ряд мелких законопроектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU