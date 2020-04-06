2020-04-06T08:05:20+03:00
Общество

Энергетики ДРСК временно приостанавливают плановые работы, связанные с ограничением электроснабжения

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В связи с со сложной эпидемиологической обстановкой, сязанной с распространением коронавирусной инфекции, Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приостановила все плановые работы на подведомственных энергообъектах, связанные с ограничением электроснабжения, до особого распоряжения руководства компании.

Энергетики в Амурской области, ЕАО, Приморском и Хабаровском краях, Южной Якутии будут осуществлять неотложные восстановительные работы, контролируя надежность и бесперебойность энергоснабжения объектов социального значения и жизнеобеспечения населения, а также работы не связанные с ограничением потребителей.

Весь оперативный персонал ДРСК остается на своих рабочих местах для обеспечения непрерывной передачи электроэнергии и оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации. Все вопросы, касающиеся электроснабжения жители Дальневосточного региона могут задать по телефону «горячей» линии 8-800-1000-397 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Решение о возобновлении плановых работ будет приниматься по мере развития ситуации, о чем жителей регионов, находящихся в зоне ответственности ДРСК, заблаговременно проинформируют.

Напомним, что в настоящее время во всех филиалах ДРСК Центры обслуживания потребителей перешли на дистанционную работу. В связи с этим, очный прием граждан, желающих подать заявку на технологическое присоединение, а также иных посетителей приостановлен. Подать заявку на подключение возможно с помощью виртуального Личного кабинета, расположенного на сайте энергокомпании www.drsk.ru.

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Энергетики ДРСК временно приостанавливают плановые работы, связанные с ограничением электроснабжения
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