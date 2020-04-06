Пропуска во Владивостоке в период самоизоляции: нужен паспорт, справка с работы и SMS-сообщение с Госуслуг

6 Апр 2020 2020-04-06T08:28:13+03:00

Объясняем, кто может получить пропуска во Владивостоке в период самоизоляции и какие документы необходимы для этого

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В Приморье с 7 апреля начинает работать система пропусков для тех, кому необходимо во время режима полной самоизоляции попасть на работу. Рассказываем, как эта система будет работать и какие нужны документы.

Сам по себе пропуск - это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле, несмотря на объявление президентом России Владимира Путина этого месяца нерабочим.

Это SMS подтверждает, что гражданину разрешено передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции, что влечет штраф.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице сотрудники правоохранительных органов, ему потребуется предъявить паспорт, SMS-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы.

Справка в отношении работников организаций оформляется на соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа, справка в отношении ИП и граждан, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, – на соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа (при его наличии).

В случае если деятельность работника предполагает передвижения по городу, отличные от маршрута «дом-работа-дом» (водитель, курьер и т.п.), в справке необходимо это отразить.

Что нужно сделать, чтобы получить пропуск?

На портале Госуслуги выбрать услугу: «Получение пропуска к месту работы» (находится на главной странице). При нажатии система автоматически подставит ваши персональные данные, которые вы указали при регистрации, тут возможны корректировки, если что-то поменялось. Обязательно актуализировать свой телефонный номер и адрес фактического проживания. Затем в перечне организаций выбрать свое предприятие. Если ваше предприятие отсутствует в списке, но должно продолжить свою деятельность во время режима самоизоляции, руководителю необходимо заполнить специальную форму, которая будет размещена на официальном сайте Правительства Приморья к 8 апреля. Заполненная форма попадет на рассмотрение в профильный орган исполнительной власти Приморского края. Если заявку одобрят, предприятие автоматически появится в списке на региональном портале госуслуг.

После этого нужно отправить запрос на пропуск, нажав кнопку «Отправить». После проверки корректности внесенных данных на ваш телефон поступит SMS с уникальным кодом, дающая право на перемещение от дома до работы и обратно - это и есть ваш персональный пропуск.

Разрешение выдается до 30 апреля. Если режим самоизоляции в Приморье продлят, жителям края нужно будет позже снова зайти на региональный портал государственных услуг и еще раз заказать себе пропуск.

Обладатели пропуска могут передвигаться с ним по маршрутам от дома до работы и обратно, а также совершать поездки в рабочее время по рабочим целям (водителям нужно будет подтвердить, что поездка рабочая еще и путевым листом).

Получать спецпропуск не нужно для обращения за экстренной медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, при покупке продуктов в ближайшем магазине, выгуле домашних животных, выносе мусора.

Прямого запрета на поход в магазины и в аптеки нет. Однако, для их посещения, следует выбирать самые ближайшие торговые точки, и те, которые как можно меньше по объему вместимости посетителей. Внутри аптек и магазинов гражданам рекомендуется держаться на расстоянии не менее полутора метров от других посетителей, надевать маски и перчатки, по возвращению домой – мыть руки и лицо, маски и перчатки утилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU