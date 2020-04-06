Во Владивостоке развернуто 80 коек для детей больных коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T08:28:06+03:00

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Минздрав Приморского края приступил к следующему этапу плана предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона: начато развертывание дополнительных коек.

- По данным на 4 апреля было 20 коек для лечения коронавирусных больных: сейчас дополнительно развернуто 80 детских коек на базе Владивостокской клинической больницы №2 в отдельно стоящем корпусе. Увеличена мощность развернутых коек в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 – до 100, – сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Она также рассказала, что до конца недели будут развернуты дополнительно 150 коек, в том числе открыты отделения в Уссурийске и Находке.

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ИСТОЧНИК KP.RU