В Приморье каникулы закончились, началась «дистанционка»

6 Апр 2020 2020-04-06T09:43:19+03:00

Когда школьники смогут вернуться к посещению классов, пока неизвестно. Фото: pixabay

Многим учителям, особенно пожилым, самим понадобится помощь в освоении современных технологий

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Школы Владивостока 6 апреля вновь начали обучение детей, но с использованием дистанционных технологий обучения, сообщает администрация краевого центра. Школьники находились на удлиненных весенних каникулах с 23 марта. Теперь каждая владивостокская школа может сама выбирать, как организовать процесс дистанционного обучения.

— В основном педагоги используют возможности интерактивной образовательной онлайн-платформы учи.ру и проекта «Электронная школа Приморья». И, конечно же, занятия проходят на платформе «Zoom» и образовательном онлайн-ресурсе «ЯКласс», — пояснила главный специалист городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Инна Бахтина.

Вдобавок ко всему учителя используют электронную почту и мессенджер WhatsApp. Во Владивостоке работает горячая линия по вопросам дистанционного обучения. Туда могут обращаться родители, учителя и школьники.

Номера телефонов горячей линии: 8-994-103-64-62, 253-47-39, 226-92-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU