Только в одном направлении - жителям Приморья разрешили уехать на дачу во время эпидемии коронавируса
Об этом стало известно сегодня, 6 апреля
На дачу можно, но обратно нельзя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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6 апреля на брифинге, который был посвящен пресечению распространения коронавируса на территории Приморского края, сообщили – местным жителям можно поехать на дачу, чтобы там самоизолироваться. Правда, только в одном направлении. Об этом сообщил Сергей Максимчук, заместитель председателя правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU