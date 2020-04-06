2020-04-06T10:12:29+03:00
Общество

Только в одном направлении - жителям Приморья разрешили уехать на дачу во время эпидемии коронавируса

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля
Кристина ГРИН
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На дачу можно, но обратно нельзя.На дачу можно, но обратно нельзя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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6 апреля на брифинге, который был посвящен пресечению распространения коронавируса на территории Приморского края, сообщили – местным жителям можно поехать на дачу, чтобы там самоизолироваться. Правда, только в одном направлении. Об этом сообщил Сергей Максимчук, заместитель председателя правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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