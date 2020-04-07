Сильный ветер и дождь обещают синоптики в Приморье
7 апреля погоду в Приморском крае определяет поле пониженного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», в крае вечером возможен умеренный дождь. Вероятность выпадения осадков – 80%. Воздух в разных районах прогреется от +2 до +12°C.
Во Владивостоке слабый дождь прогнозируется вечером. С утра в городе ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Ближе к вечеру ветер усилится. Температура воздуха +6...+8°C.
В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь. В первой половине дня ожидается Ветер северо-западный, западный умеренный, к вечеру – до сильного. Столбики термометров поднимутся до +8...+10°C.
В находке днем переменная облачность, вечером небольшой дождь. В городе будет дуть ветер западный, северо-западный умеренный, вечером – сильный. Воздух прогреется до +10...+12°C.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU