В Приморье разыскивают водителя-убийцу

7 Апр 2020 2020-04-07T01:57:16+03:00

Водителю, который покинул место происшествия, предстоит ответить по закону Фото: Милана СОКОЛ

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Приморские полицейские просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП в Кавалеровском районе. По вине нерадивого водителя погибла 50-летняя женщина. Покалеченный пешеход скончалась без срочной медицинской помощи.

Трагедия произошла в поселке Рудный Кавалеровского района. По версии полиции, неизвестный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей. От полученных травм женщина скончалась. По факту трагедии уже проводится проверка. Назначены экспертизы, после которых будет принято процессуальное решение.

Полицейские просят посодействовать в поиске нарушителя.

– Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам дежурной части Госавтоинспекции Приморского края: (423) 231 09 08, 249 09 21. Конфиденциальность гарантирована,– констатировала пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU