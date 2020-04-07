2020-04-07T02:43:22+03:00
Общество

Находка установила рекорд по рождению двойняшек

В марте в местном роддоме появились на свет сразу 5 пар близнецов
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Родильный дом города Находка в марте установил своеобразный рекорд по родившимся близнецам. За месяц в стенах медучреждения появились на свет пять пар двойняшек. И это при том, что за весь 2019 год в роддоме лишь десять мамочек обзавелись близнецами. Местные медики утверждают, что не помнят такого «урожая» на двойняшек.

В минувшем марте в двух семьях родились девочки, в одной — мальчики. А две семьи получили одновременно дочку и сына. Как сообщают врачи, каждая из беременностей, принесшая двойню наступила без использования репродуктивных технологий.

— Все роды прошли благополучно. И мамы, и малыши чувствуют себя хорошо, — заверяют работники роддома.

Всего в марте в Находке родилось 138 детей. Одна из женщин родила уже в шестой раз. Четыре женщины родили по пятому ребенку.

Как сообщает сайт правительства Приморья, два ведущих родильных дома столицы края все же «обогнали» находкинских акушеров. В роддоме № 3 Владивостока в марте помогли родиться семи парам близнецов. Столько же появилось на свет и в Приморском краевом перинатальном центре (ПКПЦ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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