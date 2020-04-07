Ответ на любой вопрос по коронавирусу даст ситуационный центр в Приморье

7 Апр 2020 2020-04-07T03:22:33+03:00

На базе МФЦ Приморского края работают уже две телефонные «горячие линии», консультирующие по вопросам самоизоляции в крае

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Получить от специалистов ответы на любые вопросы по теме COVID-19 в Приморье смогут жители края, обратившись в только что открытый «Ситуационный центр по коронавирусу». Центр появился на базе МФЦ Приморского края, и позвонить в него можно в рабочее время по номеру «горячей линии»: 8-800-550-44-00.

Правительство Приморского края сообщает, что операторы смогут проконсультировать позвонивших, в том числе и по работе пропускной системы, которую внедряют в регионе. Сейчас жителям края, чья работа не приостанавливается на период режима самоизоляции, нужно будет оформлять специальные пропуска. До своих мест работы с пропусками будут добираться врачи, фармацевты, сотрудники органов власти, служб жизнеобеспечения, правоохранительных органов, компаний, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками, а также представители других профессий, обозначенных в Указе Президента.

— Позвонив на «горячую линию», приморцы могут узнать, кому полагается пропуск, как его оформить, какие могут быть штрафы за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины, — уточнил министр цифрового развития и связи Приморского края Сергея Максимчук.

В МФЦ на базе учреждения сейчас работает еще одна «горячая линия», где специалисты консультируют по вопросам получения государственных и муниципальных услуг. Звонить нужно по номеру телефона: 8 (423) 201-01-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU