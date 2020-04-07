2020-04-07T04:39:30+03:00
Общество

Житель Артема расстрелял автомобиль недруга вместе с находившимся внутри хозяином

Как оказалось, ровно год назад стрелок уже устраивал аналогичную криминальную выходку
Константин МИХАЙЛОВ
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Во время задержания стрелок пытался покончить с собой. Фото: скриншот видео УМВД по Приморскому краюВо время задержания стрелок пытался покончить с собой. Фото: скриншот видео УМВД по Приморскому краю
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Полицейские Артема задержали человека, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением огнестрельного оружия. Мужчина в районе улицы Степановской обстрелял автомашину Land Rover. 24-летний водитель внедорожника получил огнестрельное ранение глаза и был госпитализирован.

Личность стрелявшего установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции города. Была проведена спецоперация по задержанию подозреваемого, во время которой 23-летний житель Артема безуспешно попытался свести счеты с жизнью. В жилище у молодого человека полиция изъяла два охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке.

В отделе полиции задержанный заявил, что хотел лишь напугать человека, к которому имел личные неприязненные отношения. Было установлено, что стрелок уже находится в федеральном розыске за то, что скрылся от суда. Год назад на территории поселка Заводской этот же гражданин с применением огнестрельного оружия причинил тяжкий вред здоровью своего знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Любителю пострелять грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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