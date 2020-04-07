2020-04-07T04:53:49+03:00
Общество

Почта России в Приморском крае доставляет пенсии и социальные выплаты досрочно

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В период действия профилактических мер Почта России совместно с Отделением Пенсионного фонда по Приморскому краю приняли решение доставить пенсию и социальные выплаты раньше установленного графика и с доставкой на дом – до 12 апреля включительно.

«Выплата пенсий и социальных пособий – важная социально значимая услуга. Досрочная доставка на дом будет выполнена и тем гражданам, которые обычно приходили за выплатами в почтовые отделения. Важно, чтобы получатели пенсий и иных социальных выплат находились дома, ожидали визита почтальона»,– рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

В случае если получатель не находился дома, доставка пенсии и иных социальных выплат будет осуществлена повторно, до 21 числа включительно.

Приход почтальона позволяет получить и другие почтовые услуги. Почтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом, может принять платежи ЖКХ, стационарную и сотовую связь, интернет, оформить подписку на любимое издание. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждении оплаты клиент получает кассовый чек.

Через почтальонов можно заказать бакалейную продукцию, средства личной гигиены, бытовую химию, товары социальной значимости, такие как чай, крупы, макаронные изделия. Индивидуальный заказ почтальону оформляется на бланке заказа, где клиент указывает потребность в товарах. Почтальон их принесет при следующем посещении. При этом доплачивать за доставку не нужно.

Напомним, в целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов, что существенно позволяет сократить число контактов между людьми в общественных местах. Дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи клиенты могут уточнить на сайте Почты России или в мобильном приложении.

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