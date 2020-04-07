Ночь, пурга, дорога, женщина и... отзывчивые полицейские Приморья
Благодарность инспекторам патрульно-постовой службы выразила жительница города Спасск-Дальний Ирина. Женщина сообщила, что ночью в сильный снегопад ее машина съехала с трассы и застряла на обочине. Выручили автомобилистку проезжавшие мимо сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский». Полицейские не остались равнодушными и помогли вытащить застрявшую машину на проезжую часть.
Благодарная водительница перечислила всех, кто ей помог поименно: водитель экипажа ППСП МО МВД России «Спасский» Александр Черкащенко, полицейский мобильного взвода сержант полиции Юрий Вильдеман, командир отделения мобильного взвода ППС прапорщик полиции Юрий Рябчихин, а также полицейский мобильного взвода старший сержант полиции Алексей Гоголь.
«Каждый день полицейские сталкиваются с ситуациями, в которых им необходимо проявить не только профессионализм, но прежде всего — отзывчивость и сочувствие к людям, оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи» — пишет пресс-служба МО МВД России «Спасский».
Полицейские Спасска-Дальнего помогли женщине в пургу вытащить застрявшую машину.сайт УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
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