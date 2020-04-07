Ночь, пурга, дорога, женщина и... отзывчивые полицейские Приморья

7 Апр 2020 2020-04-07T05:19:24+03:00

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Благодарность инспекторам патрульно-постовой службы выразила жительница города Спасск-Дальний Ирина. Женщина сообщила, что ночью в сильный снегопад ее машина съехала с трассы и застряла на обочине. Выручили автомобилистку проезжавшие мимо сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский». Полицейские не остались равнодушными и помогли вытащить застрявшую машину на проезжую часть.

Благодарная водительница перечислила всех, кто ей помог поименно: водитель экипажа ППСП МО МВД России «Спасский» Александр Черкащенко, полицейский мобильного взвода сержант полиции Юрий Вильдеман, командир отделения мобильного взвода ППС прапорщик полиции Юрий Рябчихин, а также полицейский мобильного взвода старший сержант полиции Алексей Гоголь.

«Каждый день полицейские сталкиваются с ситуациями, в которых им необходимо проявить не только профессионализм, но прежде всего — отзывчивость и сочувствие к людям, оказавшимся в беде и нуждающимся в помощи» — пишет пресс-служба МО МВД России «Спасский».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771412" frameborder="0"></iframe> Полицейские Спасска-Дальнего помогли женщине в пургу вытащить застрявшую машину.сайт УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

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