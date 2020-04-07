МТС бесплатно увеличила скорости домашнего интернета в Приморье

7 Апр 2020 2020-04-07T05:48:27+03:00

Изменения затронули абонентов МТС в Находке, Уссурийске и Лесозаводске на тех тарифных планах, где скорость была ниже 100 Мбит/с

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МТС сообщает о бесплатном увеличении скорости Домашнего интернета до 100 Мбит/с.

Изменения затронули абонентов МТС в Находке, Уссурийске и Лесозаводске на тех тарифных планах, где скорость была ниже 100 Мбит/с. Абонентам не нужно ничего подключать дополнительно – настройки применяются автоматически. Другие параметры тарифов не меняются.

Аналитики МТС уже зафиксировали в марте рост трафика домашнего интернета на 15% по отношению к февралю. При этом, наибольший рост зафиксирован в последнюю неделю весеннего месяца – сразу после введения режима удалённой работы в ряде приморских компаний и дистанционного обучения в ВУЗах. Также зафиксирован рост количества заявок на подключение услуг домашнего телевидения и интернета в Приморье. За последние две недели марта этот показатель вырос на 31%.