2020-04-07T07:10:43+03:00
Общество

Транспорт Владивостока будут дезинфицировать с помощью мобильного приложения

За сутки без санитарной обработки перевозчиков будут штрафовать
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Мобильное приложение для контроля санобработки транспорта. Фото: сайт правительства ПриморьяМобильное приложение для контроля санобработки транспорта. Фото: сайт правительства Приморья
Изменить размер текста:

28 пунктов санитарной обработки общественного транспорта, включая такси, должны заработать во Владивостоке 8 апреля. Дезинфекция автомобилей будет производиться ежесуточно.

— Работа, которую мы ведем, направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Основная задача — проводить своевременную дезинфекцию транспортных средств, — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий.

Для оптимизации контроля над дезинфекцией транспорта в Приморье разработали мобильное приложение, доступ к которому будет только у сотрудников пунктов санитарной обработки и представителей Госавтоинспекции. После дезинфекции работник пункта будет делать фото госномера обработанной машины и заносить информацию в базу данных через мобильное приложение. Сотрудники ГИБДД смогут по номеру транспортного средства узнать, когда и где оно проходило санобработку. В единой базе данных будет храниться история каждого автомобиля. Если авто не дезинфицировали в течение 24 часов, перевозчика привлекут к административной ответственности.

Пока работа по дезинфекции ориентирована на автобусы и такси. Позже санобработку станут осуществлять и для служебного транспорта. Крупные предприятия края: порты, рыбодобывающие предприятия, компании, осуществляющие контейнерные перевозки, дорожно-строительные работы — уже готовят списки госномеров машин, которые их обслуживают.

Жители Владивостока, которые захотят провести дезинфекцию личного автомобиля, могут обратиться на обычную сертифицированную автомойку. Как утверждает пресс-служба правительства Приморского края, многие из автомоек сейчас не только чистят машины, но и проводят обработку антисептиком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Транспорт Владивостока будут дезинфицировать с помощью мобильного приложения
Пожарные Приморье потушили 20 гектаров леса
МТС бесплатно увеличила скорости домашнего интернета в Приморье
Ночь, пурга, дорога, женщина и... отзывчивые полицейские Приморья
Почта России в Приморском крае доставляет пенсии и социальные выплаты досрочно
Житель Артема расстрелял автомобиль недруга вместе с находившимся внутри хозяином
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Ответ на любой вопрос по коронавирусу даст ситуационный центр в Приморье
Находка установила рекорд по рождению двойняшек
В Приморье разыскивают водителя-убийцу
Сильный ветер и дождь обещают синоптики в Приморье
Солдат спит, служба идет: необычная кража в военном общежитии удивила приморцев
«Бизнесмены» Приморья выписывают справки своим «холопам»
Пропускной режим и штрафы за выход их дома с сегодняшнего дня - последние новости
На китайский рынок в Уссурийске приехал зараженный коронавирусом гражданин КНР