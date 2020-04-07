Транспорт Владивостока будут дезинфицировать с помощью мобильного приложения

7 Апр 2020 2020-04-07T07:10:43+03:00

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28 пунктов санитарной обработки общественного транспорта, включая такси, должны заработать во Владивостоке 8 апреля. Дезинфекция автомобилей будет производиться ежесуточно.

— Работа, которую мы ведем, направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Основная задача — проводить своевременную дезинфекцию транспортных средств, — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий.

Для оптимизации контроля над дезинфекцией транспорта в Приморье разработали мобильное приложение, доступ к которому будет только у сотрудников пунктов санитарной обработки и представителей Госавтоинспекции. После дезинфекции работник пункта будет делать фото госномера обработанной машины и заносить информацию в базу данных через мобильное приложение. Сотрудники ГИБДД смогут по номеру транспортного средства узнать, когда и где оно проходило санобработку. В единой базе данных будет храниться история каждого автомобиля. Если авто не дезинфицировали в течение 24 часов, перевозчика привлекут к административной ответственности.

Пока работа по дезинфекции ориентирована на автобусы и такси. Позже санобработку станут осуществлять и для служебного транспорта. Крупные предприятия края: порты, рыбодобывающие предприятия, компании, осуществляющие контейнерные перевозки, дорожно-строительные работы — уже готовят списки госномеров машин, которые их обслуживают.

Жители Владивостока, которые захотят провести дезинфекцию личного автомобиля, могут обратиться на обычную сертифицированную автомойку. Как утверждает пресс-служба правительства Приморского края, многие из автомоек сейчас не только чистят машины, но и проводят обработку антисептиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU