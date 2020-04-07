2020-04-07T07:58:18+03:00
Общество

Во Владивостоке будут судить отца, убившего сына в новогоднюю ночь

На ранения, причиненные столовой вилкой, мужчина ответил ударом ножа
Константин МИХАЙЛОВ
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Сыноубийцу будет судить Советский районный суд ВладивостокаСыноубийцу будет судить Советский районный суд ВладивостокаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Убийство произошло в ночь на 1 января 2020 года, в квартире одного из жилых домов Владивостока. Отмечали ли наступление нового года отец и сын вместе или встретились уже наотмечавшись в других местах, пресс-служба прокуратуры Приморского края не конкретизирует. Известно только, что оба находились в алкогольном опьянении и первым агрессию проявил сын. 45-летний мужчина нанес своему родителю несколько ударов вилкой в область предплечья. Отец ответил ударом туристического ножа в грудь. Человек умер от острой кровопотери.

На данный момент прокурор Советского района Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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