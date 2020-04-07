2020-04-07T08:24:27+03:00
Общество

РусГидро направляет 100 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией

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РусГидро направляет 100 млн рублей на помощь регионам присутствия энергохолдинга в борьбе с коронавирусной инфекцией. Деньги выделяются на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов и проведение мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение принято Советом директоров ПАО «РусГидро», состоявшимся 3 апреля 2020 года в заочной форме. Совет утвердил скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на текущий год. Корректировка предполагает выделение дополнительных 50 млн рублей на поддержку регионов Дальневосточного федерального округа и 50 млн рублей регионам присутствия ПАО «РусГидро» в европейской части России и Сибири. В настоящее время ПАО «РусГидро» прикладывает все возможные усилия по поиску и приобретению аппаратов ИВЛ и средств защиты медперсонала для организаций здравоохранения регионов присутствия Общества, которые наращивают сейчас свои возможности для приема тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

Вместе с решением о выделении средств на борьбу с коронавирусом, ПАО «РусГидро» ускорило исполнение ранее утвержденной программы благотворительности, в рамках которой также оказывается финансовая поддержка благотворительным фондам, медицинским и социальным учреждениям в 28 субъектах РФ, где работают предприятия Группы.

Как сообщалось ранее, РусГидро взяло под особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения медицинских учреждений и аптечных организаций в регионах присутствия Группы. Также под особым контролем РусГидро - энергоснабжение объектов обеспечения населения сотовой связью и интернетом, call-центров, крупных логистических центров, торговых организаций и магазинов. Помимо этого, с 1 апреля 2020 года ресурсоснабжающие компании Группы РусГидро в течение месяца не будут начислять потребителям всех категорий штрафные санкции в виде пеней за просрочку оплаты электроэнергии, тепла и горячего водоснабжения.

Учитывая безусловную необходимость непрерывного производства и передачи электрической и тепловой энергии для населения, социальной инфраструктуры и объектов экономики страны, РусГидро расширило комплекс мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди работников предприятий энергохолдинга. В исполнительном аппарате, всех филиалах и подконтрольных обществах РусГидро работают оперативные штабы, которые контролируют эпидемиологическую ситуацию и взаимодействуют с органами власти, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

На удаленный режим работы переведено более 80% административно-управленческого персонала Группы РусГидро. Осуществлен перевод оперативного персонала энергообъектов на сменный режим работы с формированием «чистых» смен в целях обеспечения резерва на случай распространения коронавирусной инфекции среди оперативного персонала. Оптимизированы графики работы персонала с целью исключения пересечения и скопления работников при входе и выходе на энергообъекты.

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