2020-04-07T08:42:24+03:00
Общество

Кредит в 0% годовых на 6 месяцев смогут получить предприниматели Приморья на выплату зарплат

Деньги можно будет получить в филиалах крупнейших банков страны
Константин МИХАЙЛОВ
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Малый и средний бизнес края нуждаются в поддержке. Фото: pixabay.comМалый и средний бизнес края нуждаются в поддержке. Фото: pixabay.com
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В среду, 8 апреля, приморские филиалы сразу 7 крупных кредитных организаций России начнут выдавать беспроцентные кредиты организациям малого и среднего бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам. Деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда страны. Средства Центральный Банк перечислит Сбербанку, ВТБ, МСП-банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку, Альфа-банку, банку Открытие. Также правительство Приморья сообщило, что Минэкономразвития России проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

— Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. Предприниматели Приморья также могут воспользоваться этой госпрограммой, наряду с другими принятыми в регионе антикризисными мерами. Вчера был одобрен еще один пакет, предусматривающий снижение налоговой нагрузки, — прокомментировали ситуацию специалисты министерства экономического развития Приморья.

Чтобы получить кредит под 0% компания должна вести деятельность не менее года. Обязательства рассчитаны на шесть месяцев. Сумма кредита будет определяться из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и на шесть. Подробнее о поддержке бизнеса в период эпидемии коронавируса можно узнать по телефону «горячей линии»: +7 (908) 972-65-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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