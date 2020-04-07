2020-04-07T09:13:38+03:00
Общество

Овощи и фрукты поедут из Китая в Приморье по железной дороге

Правительство Приморья договаривается об альтернативном способе доставки плодоовощной продукции в регион
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Плодоовощная продукция из Китая весьма важна для ПриморьяПлодоовощная продукция из Китая весьма важна для ПриморьяФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Поставки плодоовощной продукции в Приморье из китайского Хуньчуня поездами могут начаться уже в середине апреля, сообщает сайт правительства Приморского края. Вопрос поставок сейчас прорабатывает министерство промышленности и торговли региона. Глава ведомства Сергей Калитин сообщил, что овощи и фрукты будут перевозиться 20-ю рефрижераторными контейнерами.

— Торговые сети уже рассматривают такой альтернативный способ поставки продукции. Завоз овощей поездом из Хуньчуня планируется начать 15-17 апреля, — уточнил министр.

Параллельно ведется работа по организации поставок в регион томатов из Узбекистана и плодоовощной продукции из Вьетнама.

Вчера, 6 апреля китайские власти прекратили автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный—Суйфэньхэ, Полтавка—Дунин и Турий Рог—Мишань. Решение КНР объясняет своей неспособностью сейчас обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китайцев выдворят из Приморья за то, что они контактировали с зараженным соотечественником
Овощи и фрукты поедут из Китая в Приморье по железной дороге
Кредит в 0% годовых на 6 месяцев смогут получить предприниматели Приморья на выплату зарплат
РусГидро направляет 100 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией
Во Владивостоке будут судить отца, убившего сына в новогоднюю ночь
Транспорт Владивостока будут дезинфицировать с помощью мобильного приложения
Пожарные Приморье потушили 20 гектаров леса
МТС бесплатно увеличила скорости домашнего интернета в Приморье
Ночь, пурга, дорога, женщина и... отзывчивые полицейские Приморья
Почта России в Приморском крае доставляет пенсии и социальные выплаты досрочно
Житель Артема расстрелял автомобиль недруга вместе с находившимся внутри хозяином
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Ответ на любой вопрос по коронавирусу даст ситуационный центр в Приморье
Находка установила рекорд по рождению двойняшек
В Приморье разыскивают водителя-убийцу
Сильный ветер и дождь обещают синоптики в Приморье
Солдат спит, служба идет: необычная кража в военном общежитии удивила приморцев
«Бизнесмены» Приморья выписывают справки своим «холопам»
Пропускной режим и штрафы за выход их дома с сегодняшнего дня - последние новости
На китайский рынок в Уссурийске приехал зараженный коронавирусом гражданин КНР