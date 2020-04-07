Овощи и фрукты поедут из Китая в Приморье по железной дороге

7 Апр 2020 2020-04-07T09:13:38+03:00

Плодоовощная продукция из Китая весьма важна для Приморья Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Приморья договаривается об альтернативном способе доставки плодоовощной продукции в регион

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Поставки плодоовощной продукции в Приморье из китайского Хуньчуня поездами могут начаться уже в середине апреля, сообщает сайт правительства Приморского края. Вопрос поставок сейчас прорабатывает министерство промышленности и торговли региона. Глава ведомства Сергей Калитин сообщил, что овощи и фрукты будут перевозиться 20-ю рефрижераторными контейнерами.

— Торговые сети уже рассматривают такой альтернативный способ поставки продукции. Завоз овощей поездом из Хуньчуня планируется начать 15-17 апреля, — уточнил министр.

Параллельно ведется работа по организации поставок в регион томатов из Узбекистана и плодоовощной продукции из Вьетнама.

Вчера, 6 апреля китайские власти прекратили автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный—Суйфэньхэ, Полтавка—Дунин и Турий Рог—Мишань. Решение КНР объясняет своей неспособностью сейчас обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.

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ИСТОЧНИК KP.RU