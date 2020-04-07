Овощи и фрукты поедут из Китая в Приморье по железной дороге
Поставки плодоовощной продукции в Приморье из китайского Хуньчуня поездами могут начаться уже в середине апреля, сообщает сайт правительства Приморского края. Вопрос поставок сейчас прорабатывает министерство промышленности и торговли региона. Глава ведомства Сергей Калитин сообщил, что овощи и фрукты будут перевозиться 20-ю рефрижераторными контейнерами.
— Торговые сети уже рассматривают такой альтернативный способ поставки продукции. Завоз овощей поездом из Хуньчуня планируется начать 15-17 апреля, — уточнил министр.
Параллельно ведется работа по организации поставок в регион томатов из Узбекистана и плодоовощной продукции из Вьетнама.
Вчера, 6 апреля китайские власти прекратили автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный—Суйфэньхэ, Полтавка—Дунин и Турий Рог—Мишань. Решение КНР объясняет своей неспособностью сейчас обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.
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ИСТОЧНИК KP.RU