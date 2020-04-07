2020-04-07T09:45:12+03:00
Общество

Китайцев выдворят из Приморья за то, что они контактировали с зараженным соотечественником

330 граждан КНР покинут Россию через пункт пропуска в Суйфэньхэ
Константин МИХАЙЛОВ
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Китайцы, контактировавшие с инфицированным, скоро окажутся домаКитайцы, контактировавшие с инфицированным, скоро окажутся домаФото: Артем КИЛЬКИН
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Граждан КНР, общавшихся со своим соотечественником, у которого позже был найден коронавирус, срочно отправят на родину. Об этом сообщили представители оперативного штаба Приморья по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Сейчас подданные Поднебесной, предположительно контактировавшие с зараженным, находятся в Уссурийске на обсервации.

— В ближайшие несколько дней с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий все эти 330 человек будут отправлены в КНР. Сегодня планируется эвакуировать таким образом первую группу из 100 человек, — проинформировали представители штаба.

Все другие граждане Китая, прибывающие внутренними рейсами в Приморье, в обязательном порядке будут направляться в специальные обсерваторы на 14-дневный карантин.

По решению приморских властей китайский рынок в Уссурийске, где побывал заболевший, закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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