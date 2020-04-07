2020-04-07T10:51:05+03:00
Общество

Врачам за борьбу с коронавирусом в Приморье доплатят по 20 тысяч, санитаркам — по восемь

Выплаты «за риск» медикам края, которые уже месяц работают с опасной инфекцией, начнутся до 10 апреля
Константин МИХАЙЛОВ
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Медики Приморья, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплатыМедики Приморья, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стимулирующие выплаты получат медицинские работники Приморья, которые оказывают помощь людям с диагнозом «коронавирус» и борются с распространением новой инфекции. Как сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, Приморье вошло в число получателей федеральной субсидии на выплаты таким медикам. Для края предусмотрены средства на эти цели в размере 70,1 миллиона рублей.

Сейчас краевые специалисты составляют алгоритм получения этих выплат для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, работающих с зараженными пациентами либо в повышенной зоне риска. Доплата врачам составит 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам — 8 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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