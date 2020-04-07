Врачам за борьбу с коронавирусом в Приморье доплатят по 20 тысяч, санитаркам — по восемь
Стимулирующие выплаты получат медицинские работники Приморья, которые оказывают помощь людям с диагнозом «коронавирус» и борются с распространением новой инфекции. Как сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, Приморье вошло в число получателей федеральной субсидии на выплаты таким медикам. Для края предусмотрены средства на эти цели в размере 70,1 миллиона рублей.
Сейчас краевые специалисты составляют алгоритм получения этих выплат для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, работающих с зараженными пациентами либо в повышенной зоне риска. Доплата врачам составит 20 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 15 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу и прочим работникам — 8 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU