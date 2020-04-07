Прилетевшие из Японии приморцы смогут самоизолироваться дома

7 Апр 2020 2020-04-07T11:13:55+03:00

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Пассажиры чартерного рейса авиакомпании S7, прибывшего 7 апреля во Владивосток из Токио, будут помещены в три обсервационных пункта. Один из них находится во Владивостоке, а два в Артеме. Это касается только жителей других регионов России. Приморцы же смогут провести 14-дневный карантин в домашних условиях. Но это можно будет сделать только в том случае, если в месте проживания предусмотрены все необходимые условия, сообщил оперативный штаб Приморского края по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU