2020-04-07T23:59:14+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 8 апреля 2020 года: опять снег, опять гололедица

Несмотря на плюсовые температуры, утром во Владивостоке ожидается снег
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня во Владивостоке синоптики прогнозируют облачность, осадки в виде снега с дождем и слабый плюс.Сегодня во Владивостоке синоптики прогнозируют облачность, осадки в виде снега с дождем и слабый плюс.
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Сегодня, 8 апреля, в Приморье облачно, местами сильные осадки, сообщает "Примпогода". В отдельных районах края с утра и в течение дня ожидаются гололедные явления. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +1...+8°C.

Во Владивостоке весь день будет облачно, временами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем (вероятность 70%). Так как ночные температуры все еще со знаком "минус", то утром местами на дорогах гололедица. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада, запада. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске похожая погода. Облачно, небольшие, временами умеренные осадки в виде снега с дождем. Синоптики прогнозируют их с вероятностью в 70%. Утром местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

В Находке облачно, но осадки выпадут лишь во второй половине дня. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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