2020-04-08T00:31:12+03:00
Общество

В Приморье ищут без вести пропавшую 87-летнюю бабушку

Всем, кто увидит женщину, просьба сообщить волонтерам
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье волонтеры и родственники третью неделю разыскивают без вести пропавшую Лию Васильевну Городничеву, которой 87 лет.

Женщина пропала в селе Кокшаровка, Чугуевского района еще 19 марта. В период с 01:00 до 08:00 она вышла из дома по улице Переселенская, дом 6 и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно. Сложности поиска осложняются тем, что в силу возраста женщина может быть дезориентирована.

Приметы: рост 150 см., плотного телосложения, волос седой, длиной до плеч, глаза голубые, зубы отсутствуют, передвигается с трудом. В день пропажи была одета в куртку сиреневого цвета длиной до колен, рейтузы черного цвета, валенки светлого цвета, на голове платок, при себе была трость.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Лии Васильевны, просим позвонить по телефонам: 8 (42372) 21-3-43 – ОМВД по Чугуевскому району или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32– волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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