2020-04-08T00:56:42+03:00
Общество

Приморец, по вине которого в ДТП погибли 6 человек, пойдет под суд

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.Фото: 25.mvd.ru
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37-летний житель Большого Камня, по вине которого в автокатастрофе погибло шесть человек, предстанет перед судом.

Само происшествие случилось еще в июле 2019 года. Как установили следователи, мужчина в день аварии ехал за рулем самосвала Howo со стороны Артема в сторону Находки. Пока неясно, по какой причине самосвал выехал на встречную полосу, но этот маневр оказался роковым для шестерых человек, которые ехали в автомобиле Toyota Wish навстречу самосвалу.

В ужасном столкновении выжил только один несовершеннолетний ребенок, которому был нанесен тяжкий вред. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу. 37-летнего мужчину могут лишить свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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