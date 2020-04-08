Во Владивостоке запущена горячая линия по вопросам дистанционного обучения в школах

8 Апр 2020 2020-04-08T01:23:44+03:00

Консультируют как родителей, так и педагогов, и даже учеников

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Во Владивостоке заработали телефоны горячей линии по вопросам организации дистанционного обучения и методической поддержке в школах. Их номера: 8-994-103-6462, 253-47-39, 253-47-38, 226-92-57. Консультацию готовы оказать родителям, педагогам и ученикам. В управлении образования также подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.

Как проходит дистанционное обучение?

Учитель объясняет материал (возможны как онлайн-, так и офлайн-трансляции), обучающийся слушает, выполняет задания, если возникают вопросы – он задает их учителю. Кроме этого, школьник проходит тесты, контрольные работы, прочие задания. Для занятий рекомендовано использовать скайп либо другие специальные сайты.

Где можно ознакомиться с методическими рекомендациями по дистанционному обучению педагогам, школьникам и родителям?

На сайте Министерства просвещения России edu.gov.ru.

Каковы формы электронного контроля знаний обучающихся?

Как правило, это электронный журнал, электронный дневник.

По каким каналам связи организована дистанционная учеба?

Существует три способа организации дистанционного обучения: онлайн-уроки, электронные кейсы, а для тех, у кого нет технических средств, предусмотрены бумажные кейсы. Выбор способа и формата обучения определяется с учетом технического оснащения.

Если нет компьютера и Интернета, как школьнику учиться дистанционно?

Заранее обговорите с классным руководителем, педагогом-предметником место, время, день недели получения и обмена кейсами. При обмене учебными материалами следует соблюдать масочный режим.

Если в семье один компьютер, но два школьника, как организовать дистанционную учебу?

Об этом необходимо известить классного руководителя и учителя-предметника. Это другой формат участия школьников в уроке (не онлайн-урок, а электронный кейс). В любом случае ребенок получит задания, консультацию и обратную связь.Кроме того можно использовать планшеты, смартфоны, телефон.

Какими учебниками пользуются школьники при дистанционном образовании?

При онлайн-обучении используются цифровые образовательные ресурсы, которые учителя уже применяли на своих уроках. Это платформы «Яндекс. Учебник», «Якласс», «Учи.ру», Zoom.us, ресурсы Российской электронной школы и другие.

До какого времени будет организовано дистанционное обучение?

На сегодняшний день указом Президента подобные меры действуют до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU