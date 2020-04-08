Одуряющие “сладости” для узника СИЗО во Владивостоке

8 Апр 2020 2020-04-08T03:06:47+03:00

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Попытку передачи крупной партии наркотических веществ предотвратили сотрудники СИЗО-1, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю. В следственный изолятор на Партизанском проспекте Владивостока пришла посылка на имя одного из граждан, содержащихся под стражей. При досмотре сотрудники в пакете с конфетным ассорти обнаружили три полимерных свертка с порошками белого и желтого цветов. Причем “передача” была спрятана в конфетном фантике.

Вещества были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики: N-метилэфедрон общим весом 1,49 граммов, мефедрон – 1,02 граммов и смесь с производным метилового эфира бутановой кислоты – 0,37 граммов. Количество найденного тянет по меркам уголовного кодекса на крупный размер. Передача наркотических веществ на территорию исправительных учреждений влечет за собой уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU