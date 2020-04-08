Пропускной режим в Приморье: насколько это законно

8 Апр 2020 2020-04-08T03:40:52+03:00

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О законности введения пропускного режима на территории Приморского края рассказал директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Павел Мезенин. Как утверждает руководитель ведомства, целый ряд документов позволяет ввести режим на законных основаниях.

1. Статья 55 Конституции России. Статья говорит о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены на основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо для защиты здоровья, прав и законных интересов других граждан, обеспечения безопасности государства.

2. Федеральный закон № 68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 2 апреля 2020 года в этот закон были внесены изменения, которые определяют введение режима повышенной готовности и наделяют Правительство России и субъекты РФ полномочиями устанавливать правила поведения при введении указанного режима.

— Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или ЧС, обязывают граждан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в нашей ситуации еще справку от работодателя, подтверждающую привлечение к выполнению трудовых обязанностей. Наличие у гражданина указанных документов позволяет передвигаться по местности, — пояснил Павел Мезенин.

3. Указ Президента России № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

4. Постановление Правительства России № 417, устанавливающее правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Мезенин подчеркнул: «Человек может пренебрежительно относиться к своей жизни, но он не должен нести угрозу для других. Полагаем, что данные меры позволят корректировать поведение наших граждан».

Также директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края предостерег желающих изготавливать «липовые» справки от работодателей, напомнив, что за изготовление и сбыт поддельных документов наступает уже не административная, а уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU