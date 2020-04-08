Ездить на дачу разрешил губернатор Приморья

8 Апр 2020 2020-04-08T04:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в социальных сетях успокоил жителей края по вопросу поездок на дачу во время режима самоизоляции. Приморцам можно не бояться, что в уик-энд во время поездки на свои дачные участки они будут задержаны и оштрафованы.

— Мы дали поручение, чтобы к выходным дням Роспотребнадзор посмотрел магазины, которые торгуют строительными материалами, садовыми и огородными инструментами, сопутствующим инвентарем, семенами и выявил, насколько они отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это нужно для того, чтобы жители края, которые не заняты на производстве, могли в субботу, воскресенье поехать на дачу, выполнить какие-то ремонтные работы, посадить культуру, — сообщил Кожемяко.

Досматривать личный транспорт дачников сотрудники правоохранительных органов не будут.

— Конечно, никто не будет досматривать личный транспорт. Это просто исключено. Представители правоохранительных органов будут обращать внимание только на тех, кто не соблюдает дистанцию, смотреть, чтобы не было большого скопления людей в одном месте, ведь нужно стараться минимизировать количество социальных контактов", — заверил глава края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU