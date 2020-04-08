2020-04-08T04:40:16+03:00
Общество

СМП Приморья - битва с дефицитом масок

Малые и средние предприниматели региона уже выпускают пять с половиной тысяч медицинских марлевых повязок в сутки
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморье испытывает острую потребность в средствах защитыПриморье испытывает острую потребность в средствах защитыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Компании малого и среднего предпринимательства Приморского края переориентируются на выпуск индивидуальных средств защиты, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным краевого министерства промышленности и торговли, производство на новые рельсы перевели: ООО «Лесозаводский промышленный комбинат «Пошив», ООО «Институт моделирования одежды», ООО «Владивостокское предприятие «Ритм», ООО «ВИАСНАБ-ДВ», ОАО «Дальхимпром» и другие. Уже сейчас небольшие приморские предприятия выпускают медицинские маски, перчатки, антибактериальное мыло.

— На сегодняшний день 13 компаний выпускают почти пять с половиной тысяч масок в сутки. Продукция поставляется в торговые сети, крупные предприятия Приморского края и в западную часть страны, — отметил министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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