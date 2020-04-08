Въехал в столб до середины машины: водитель погиб в пригороде Владивостока

8 Апр 2020 2020-04-08T05:15:57+03:00

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Минувшей ночью, с 7 на 8 апреля, в районе улицы Маковского, водитель Mitsubishi Colt по дороге из Артема во Владивосток въехал в столб уличного освещения. Сила удара была такова, что столб фактически поделил авто надвое и оказался в центре машины. Выжить в такой ситуации было бы чудом, но оно не произошло. В салоне автомобиля мужчина находился один.

Как сообщает пресс — служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, ДТП произошло в условиях мокрого снега с дождем. По данным автоинспекции, человек, сидевший за рулем, был трезв. Однако в ходе проверки инспекторы ДПС выяснили, что 29-летний автомобилист в прошлом году был оштрафован за превышение скорости движения. ГИБДД Владивостока проводит проверку по факту ДТП.

Чуда не произошло - водитель погиб. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU