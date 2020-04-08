2020-04-08T06:49:20+03:00
Общество

Хочешь найти работу — звони. Приморский центр занятости запустил «горячую линию»

Консультанты также расскажут, как в условиях самоизоляции можно официально приобрести статус безработного
Константин МИХАЙЛОВ
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Вопросы трудоустройства сегодня можно решать дистанционно. Фото: pixabayВопросы трудоустройства сегодня можно решать дистанционно. Фото: pixabay
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Консультационная телефонная линия, с помощью которой приморцы смогут получать ответы на вопросы, связанные с поиском работы, запущена в регионе «Приморским центром занятости населения». Операторы линии расскажут о существующих вакансиях, на какой размер пособия могут рассчитывать неработающие люди и как в условиях самоизоляции можно дистанционно зарегистрироваться в органах службы занятости.

— Регистрация будет осуществляться через интерактивный портал краевого минтруда. Специалисты проконсультируют, как зайти в личный кабинет и подать заявление о предоставлении государственной услуги, — комментируют в службе занятости Приморья.

Как сообщает министерство труда и социальной политики края, позвонить на «горячую линию» можно в рабочее время по номеру: 8-800-200-51-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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