Хочешь найти работу — звони. Приморский центр занятости запустил «горячую линию»
Консультационная телефонная линия, с помощью которой приморцы смогут получать ответы на вопросы, связанные с поиском работы, запущена в регионе «Приморским центром занятости населения». Операторы линии расскажут о существующих вакансиях, на какой размер пособия могут рассчитывать неработающие люди и как в условиях самоизоляции можно дистанционно зарегистрироваться в органах службы занятости.
— Регистрация будет осуществляться через интерактивный портал краевого минтруда. Специалисты проконсультируют, как зайти в личный кабинет и подать заявление о предоставлении государственной услуги, — комментируют в службе занятости Приморья.
Как сообщает министерство труда и социальной политики края, позвонить на «горячую линию» можно в рабочее время по номеру: 8-800-200-51-68.
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ИСТОЧНИК KP.RU