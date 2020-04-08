Лохотрон на коронавирусе: мошенники в Приморье используют страх и растерянность людей

8 Апр 2020 2020-04-08T08:36:28+03:00

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Новые мошеннические схемы обнаруживают правоохранители Приморья в ситуации сложной эпидемической обстановки. Преступники начали активно использовать тему коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Аферисты звонят людям от имени различных организаций и предлагают отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. В большинстве случаев мошенники просто выведывают у легковерных граждан данные банковских карт, пароли из СМС или уговаривают запутанного человека самостоятельно заплатить за несуществующие услуги.

Активизировалась рассылка писем со ссылками на фишинговые сайты, которые также выманивают у посетителей данные банковских карт, убеждают открыть вложения с компьютерными вирусами или перейти по ссылкам на зараженные сайты. Часто преступники подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций, таких как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие.

Полиция Приморья предостерегает граждан от действий мошенников. Настоятельно рекомендуется при поступлении подозрительных, неожиданных звонков от неизвестных людей, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названую ими организацию. Жителей края правоохранители просят созвониться со своими пожилыми родственниками, убедиться, что с ними все в порядке и рассказать о правилах безопасного поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU