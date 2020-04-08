Ежедневно продовольственные магазины Приморья будут закрывать на санобработку

8 Апр 2020 2020-04-08T09:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Теперь и продуктовые магазины в Приморье, вслед за общественным транспортом, будут подвергаться ежедневной усиленной санитарной обработке. Распоряжение об этом отдал сегодня, 8 апреля, губернатор Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципальных образований. Так называемые санитарные часы будут введены в продовольственных магазинах региона.

— На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты. Отрегулируйте эту работу на местах, издайте соответствующие приказы и распоряжения, — дал поручение подчиненным Кожемяко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU