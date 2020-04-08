Ежедневно продовольственные магазины Приморья будут закрывать на санобработку
Теперь и продуктовые магазины в Приморье, вслед за общественным транспортом, будут подвергаться ежедневной усиленной санитарной обработке. Распоряжение об этом отдал сегодня, 8 апреля, губернатор Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципальных образований. Так называемые санитарные часы будут введены в продовольственных магазинах региона.
— На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты. Отрегулируйте эту работу на местах, издайте соответствующие приказы и распоряжения, — дал поручение подчиненным Кожемяко.
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ИСТОЧНИК KP.RU