Обросшие волосами жители Приморья опять смогут посещать цирюльни

8 Апр 2020 2020-04-08T10:03:43+03:00

Местный Роспотребнадзор разрешил возобновить работу парикмахерских. Однако должны быть соблюдены некоторые условия

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Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю посчитало возможным снова открыть для посещения парикмахерские. Однако разрешение продолжить работу не относится к организациям, работающим в торговых центрах и на рынках.

А те счастливчики, которые обладают собственными помещениями или даже зданиями, должны соблюдать несколько условий.

Помимо наличия централизованного водоснабжения и водоотведения, в зале парикмахерской во время стрижки должен находится только один клиент.

Перерывы между приемом посетителей должны составлять не менее 30 минут. За это время парикмахер должен провести дезинфекцию места и сменить средства индивидуальной защиты.

Ну и, естественно, мастера должны быть обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов составить списки парикмахерских, которые начнут обслуживания клиентов с 9 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU