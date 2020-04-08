Обросшие волосами жители Приморья опять смогут посещать цирюльни
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю посчитало возможным снова открыть для посещения парикмахерские. Однако разрешение продолжить работу не относится к организациям, работающим в торговых центрах и на рынках.
А те счастливчики, которые обладают собственными помещениями или даже зданиями, должны соблюдать несколько условий.
Помимо наличия централизованного водоснабжения и водоотведения, в зале парикмахерской во время стрижки должен находится только один клиент.
Перерывы между приемом посетителей должны составлять не менее 30 минут. За это время парикмахер должен провести дезинфекцию места и сменить средства индивидуальной защиты.
Ну и, естественно, мастера должны быть обеспечены в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов составить списки парикмахерских, которые начнут обслуживания клиентов с 9 апреля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU