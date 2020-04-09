Пенсионеру из Владивостока, обвиняемому в госизмене, продлили срок в СИЗО

9 Апр 2020 2020-04-09T01:36:58+03:00

Виктору Королеву грозит до 20 лет колонии, но за что – не понятно из-за грифа «совершенно секретно».

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Пенсионеру из Владивостока Виктору Королеву, обвиняемому в государственной измене, Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения. Он останется в СИЗО минимум до 10 июля, несмотря на свой почтенный возраст и проблемы со здоровьем.

При этом суть обвинений не разглашается из-за грифа «совершенно секретно», известно лишь, что Королев 15 лет работал на российские спецслужбы, занимался контрразведкой. Свою вину он отрицает. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест.

- Моему подзащитному 70 лет, его пребывание в СИЗО не является безопасным в связи с пандемией коронавируса. Кто будет отвечать, если с ним там что-то случится? Мы уже обжаловали данное постановление суда, - цитирует ТАСС адвоката Артура Катанского.

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ИСТОЧНИК KP.RU