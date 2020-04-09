Пенсионеру из Владивостока, обвиняемому в госизмене, продлили срок в СИЗО
Пенсионеру из Владивостока Виктору Королеву, обвиняемому в государственной измене, Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения. Он останется в СИЗО минимум до 10 июля, несмотря на свой почтенный возраст и проблемы со здоровьем.
При этом суть обвинений не разглашается из-за грифа «совершенно секретно», известно лишь, что Королев 15 лет работал на российские спецслужбы, занимался контрразведкой. Свою вину он отрицает. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест.
- Моему подзащитному 70 лет, его пребывание в СИЗО не является безопасным в связи с пандемией коронавируса. Кто будет отвечать, если с ним там что-то случится? Мы уже обжаловали данное постановление суда, - цитирует ТАСС адвоката Артура Катанского.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU