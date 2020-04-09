В одном из зоопарков Приморья случился бэбибум
Апрель начался для зоопарка «Чудесный» в селе Борисовка под Уссурийском с радостных новостей. 1 апреля тут родились чудесные маленькие поросята, 3 апреля - малышка пони, а на следующий день - маленькие енотики.
Пони Звездочка наконец стала мамой и чувствует себя хорошо, как и ее лялька.
Правда, «Чудесный», как и все зоопарки страны, закрыт на неопределенный срок в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса в стране. Руководство заведения уже обратилось к приморцам с просьбой о помощи.
- Мы чисто физически не можем прокормить такое количество животных при закрытом зоопарке. Каждый пушистик требует особого внимания, ухода и рациона питания, то для нас ситуация стала почти критической. Чтобы хоть как-то продержаться в этот трудный период, мы попросим Вас друзья помочь, кто чем может: корм для наших очаровашек или же финансовая поддержка будут для нас важны, как никогда, - обратились сотрудники зоопарка к подписчикам в соцсетях.
Нужны мясо, собачий корм, овощи, фрукты, крупы.
Для тех, кто может помочь материально:
Телефон 8(953) 208-57-57
Номер карты 4276 5000 2204 5924
Реквизиты для организаций:
ИП Глава КФХ Зотова Екатерина Викторовна
р/с 40802810450000003342
ИНН 252810227787
БИК 040813608
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России Адрес: Зоопарк «Чудесный» ул.Луговая 104
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