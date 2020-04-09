Скачать справку с работы в Приморском крае на время полной самоизоляции в апреле 2020 года
В Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. На днях губернатор края рассказал, что для тех, кто продолжает работать, SMS - пропуск пока не нужен, достаточно справки с работы и паспорта. Предлагаем скачать шаблон справки и заполнить его у работодателя.
Данная справка нужна только для беспрепятственного перемещения по городу по маршруту Дом - работа - дом. Она не дает вам возможности гулять по городу, а для выхода из дома по острой необходимости, например в аптеку или в магазин, такая справка и вовсе не нужна - в этом случае рекомендуем воспользоваться шаблоном объяснительной, чтобы сохранить время и упростить разбирательства.
Шаблон справки от работодателя на время полной самоизоляции
На справке с работы нужно обязательно указать реквизиты вашей организации, включая адрес, где сотрудник должен работать, а также подпись руководителя и печать организации.
ИСТОЧНИК KP.RU