2020-04-09T04:37:16+03:00
Общество

Скачать справку с работы в Приморском крае на время полной самоизоляции в апреле 2020 года

Предлагаем вам скачать рекомендуемую форму справки для тех, кто должен работать во время полной самоизоляции
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Для перемещения от дома до работы на время самоизоляция нужна будет справка от работодателя и паспорт.Для перемещения от дома до работы на время самоизоляция нужна будет справка от работодателя и паспорт.Фото: 25.mvd.ru
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В Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. На днях губернатор края рассказал, что для тех, кто продолжает работать, SMS - пропуск пока не нужен, достаточно справки с работы и паспорта. Предлагаем скачать шаблон справки и заполнить его у работодателя.

Данная справка нужна только для беспрепятственного перемещения по городу по маршруту Дом - работа - дом. Она не дает вам возможности гулять по городу, а для выхода из дома по острой необходимости, например в аптеку или в магазин, такая справка и вовсе не нужна - в этом случае рекомендуем воспользоваться шаблоном объяснительной, чтобы сохранить время и упростить разбирательства.

Шаблон справки от работодателя на время полной самоизоляции

Шаблон справки от работодателя на время полной самоизоляции

На справке с работы нужно обязательно указать реквизиты вашей организации, включая адрес, где сотрудник должен работать, а также подпись руководителя и печать организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Скачать справку с работы в Приморском крае на время полной самоизоляции в апреле 2020 года
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