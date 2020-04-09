Число больных китайцев, вернувшихся в КНР через Владивосток, увеличилось до 127

9 Апр 2020 2020-04-09T07:55:42+03:00

В Приморье пока не объявлено ни об одном случае заражения местных жителей от транзитных китайцев

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Власти Китая объявили о 40 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19 за последние сутки среди граждан Поднебесной, недавно вернувшихся на родину из России. Они прибыли из Москвы в Приморье обычными авиарейсами в последние 10 дней, а затем добрались до провинции Хэйлунцзян: 39 инфицированных китайцев прошло через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, один вернулся через пункт пропуска Полтавка — Дуннин.

В салонах авиалайнеров они летели вместе с россиянами. Речь идет о пассажирах, которые прибыли из Москвы во Владивосток 29, 31 марта, а также 1 и 3 апреля. Именно из-за них в приграничном с Приморьем городе Суйфэньхэ с 8 апреля вновь ужесточен контроль за перемещением по улицам.

Таким образом, на сегодня общее число ввоза коронавирусной инфекции в провинцию стало 127, сообщило Генеральное консульство России в Харбине.

Обследование вернувшихся из России в Китай туристов продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU