2020-04-09T07:55:42+03:00
Общество

Число больных китайцев, вернувшихся в КНР через Владивосток, увеличилось до 127

В Приморье пока не объявлено ни об одном случае заражения местных жителей от транзитных китайцев
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Китайцы, прилетевшие во Владивосток, садятся в автобусКитайцы, прилетевшие во Владивосток, садятся в автобусФото: Сергей ЛАНИН
Изменить размер текста:

Власти Китая объявили о 40 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19 за последние сутки среди граждан Поднебесной, недавно вернувшихся на родину из России. Они прибыли из Москвы в Приморье обычными авиарейсами в последние 10 дней, а затем добрались до провинции Хэйлунцзян: 39 инфицированных китайцев прошло через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, один вернулся через пункт пропуска ПолтавкаДуннин.

В салонах авиалайнеров они летели вместе с россиянами. Речь идет о пассажирах, которые прибыли из Москвы во Владивосток 29, 31 марта, а также 1 и 3 апреля. Именно из-за них в приграничном с Приморьем городе Суйфэньхэ с 8 апреля вновь ужесточен контроль за перемещением по улицам.

Таким образом, на сегодня общее число ввоза коронавирусной инфекции в провинцию стало 127, сообщило Генеральное консульство России в Харбине.

Обследование вернувшихся из России в Китай туристов продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Раскручивание гаек: в Приморье максимально смягчили режим самоизоляции
«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье
Сервисы Сбербанка помогут совершать платежи, не выходя из дома
Мамочка недоглядела: жительница Приморья отправится под суд за смерть двоих детей
Приморцы стали чаще болеть пневмонией, но речь об эпидемии не идет
Мэрия Владивостока пытается узнать, нужна ли городу аллея славы мореплавателей
Число больных китайцев, вернувшихся в КНР через Владивосток, увеличилось до 127
Клещи Приморья в этом году проснулись пораньше
Работа во Владивостоке в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии
Выборы «Почетного гражданина Владивостока» должны быть прозрачными, заявляют общественники
Скачать справку с работы в Приморском крае на время полной самоизоляции в апреле 2020 года
В Приморском поселке Новошахтинский погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Перезимовавший в центре «Тигр» даурский журавль, вернулся к жизни на природе
Социально незащищенных приморцев будут подкармливать «гуманитаркой»
В Приморье выросли цены на гречу, спички, соль и алкоголь
Малолетние «джентльмены удачи» из Уссурийска попадут на скамью подсудимых за грабеж и вымогательство
Военные беспилотники на территории Приморского края будут отслеживать... возникновение пожаров
В одном из зоопарков Приморья случился бэбибум
Бизнес Приморья наказали за коронавирус
Пенсионеру из Владивостока, обвиняемому в госизмене, продлили срок в СИЗО
Водитель Приуса удивил всех в центре Владивостока
«Ребята сделали это»: два дипломата добровольно полетели из Владивостока в КНДР на месячную изоляцию
Синоптики обещают в Приморье гололед и до +12 в четверг, 9 апреля
Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус