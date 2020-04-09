Приморцы стали чаще болеть пневмонией, но речь об эпидемии не идет
Министерство здравоохранения Приморья сообщает, заболеваемость пневмонией увеличилась в крае. Сейчас ежедневно до 20 жителей региона получают диагноз — пневмония. Большинство из заболевших госпитализируются в специально перепрофилированные для этого отделения Владивостокской клинической больницы № 1, а также пульмонологическое отделение краевой клинической больницы № 1.
Встречается и бактериальная, и вирусная пневмония. Врачи краевого центра медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра дали несколько советов, как распознать заболевание.
На ранней стадии пневмония часто напоминает простой грипп, поэтому многие люди обращаются к врачам, когда болезнь требует долгого лечения.
Часто у заболевшего сначала нет кашля или температуры.
Заразившийся чувствует сильный озноб даже при невысокой температуре, например, в 37 градусов.
Возникает чувство слабости, сонливости и вялости, кожа бледнеет, дыхание затруднено.
Иногда в пневмонию может переродиться ОРВИ, особенно в тех случаях, когда болезнь пускают на самотек.
После окончания первой стадии наступает облегчение, но через некоторое время состояние больного серьезно ухудшается.
Самостоятельное лечение пневмонии может ухудшить положение, а на запущенных стадиях возможен летальный исход.
Для профилактики пневмонии врачи советуют больше двигаться, заниматься спортом, принимать витамины и правильно питаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU