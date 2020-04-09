2020-04-09T08:56:05+03:00
Общество

Приморцы стали чаще болеть пневмонией, но речь об эпидемии не идет

Краевые врачи дают советы о том, как распознать у себя воспаление легких
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото : pixabayФото : pixabay
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Министерство здравоохранения Приморья сообщает, заболеваемость пневмонией увеличилась в крае. Сейчас ежедневно до 20 жителей региона получают диагноз — пневмония. Большинство из заболевших госпитализируются в специально перепрофилированные для этого отделения Владивостокской клинической больницы № 1, а также пульмонологическое отделение краевой клинической больницы № 1.

Встречается и бактериальная, и вирусная пневмония. Врачи краевого центра медицинской профилактики Владивостокского клинико-диагностического центра дали несколько советов, как распознать заболевание.

На ранней стадии пневмония часто напоминает простой грипп, поэтому многие люди обращаются к врачам, когда болезнь требует долгого лечения.

Часто у заболевшего сначала нет кашля или температуры.

Заразившийся чувствует сильный озноб даже при невысокой температуре, например, в 37 градусов.

Возникает чувство слабости, сонливости и вялости, кожа бледнеет, дыхание затруднено.

Иногда в пневмонию может переродиться ОРВИ, особенно в тех случаях, когда болезнь пускают на самотек.

После окончания первой стадии наступает облегчение, но через некоторое время состояние больного серьезно ухудшается.

Самостоятельное лечение пневмонии может ухудшить положение, а на запущенных стадиях возможен летальный исход.

Для профилактики пневмонии врачи советуют больше двигаться, заниматься спортом, принимать витамины и правильно питаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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