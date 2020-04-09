2020-04-09T10:19:48+03:00
Общество

«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье

Почти 1000 дополнительных коек для больных COVID-19 появятся до конца апреля в регионе
Константин МИХАЙЛОВ
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Тест на коронавирусТест на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Инфекционный госпиталь на 150 коек развернут в Уссурийской центральной городской больнице, сообщил сайт правительства Приморья. В госпитале будет установлено 53 аппарата искусственной вентиляции легких.

— Если стационар будет работать на полную мощность, то потребуется 26 врачей, 52 медсестры, консультанты. Медицинские работники уже проходят специальное обучение для лечения пациентов с коронавирусом, — рассказал заместитель главного врача больницы Станислав Закревский.

Такие же временные госпитали будут созданы в Находке и Владивостоке. Губернатор, посетивший медучреждение в Уссурийске, сообщил, что к 28 апреля в крае на базе лечебных стационаров должно быть развернуто около 950 коек.

— К понедельнику, 13 апреля, будет подготовлено 405 коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, кислородом. Всего в крае более 650 таких аппаратов, также 208 ИВЛ нам отправит Минпромторг России", — заявил глава региона.

А также сообщил, что за выведенные из оборота койки в лечебных учреждениях будет идти оплата из краевого бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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