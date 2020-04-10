2020-04-10T03:34:39+03:00
Общество

Причиной прекращения грузоперевозок через погранпереходы в Приморье, возможно, стал приморский дальнобойщик

Китайская полиция отследила все контакты россиянина во время загранкомандировки
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
На погранпереходеНа погранпереходеФото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

Паблик «ВКонтакте» «Байки лаовая» утверждает, китайские власти закрыли автомобильное грузовое сообщение между Россией и Китаем из-за приморского дальнобойщика по имени Вадим. Администраторы сообщества опубликовали перевод специального расследования бригады криминальной полиции городского управления общественной безопасности Суйфэньхэ от 6 апреля 2020 года.

В документе китайских силовиков на шести страницах поминутно расписаны почти все передвижения водителя, который привез груз из России в Китай. Полиция КНР установила всех контактировавших с приморцем граждан Поднебесной. «Среди всех контактов Вадима: 17 прямых и 15 косвенных, в общей сложности 32 человека. Вся информация по этим людям отправлена в Штаб по борьбе с заболеванием в правительство города Суйфэньхэ», — говорится в докладе.

Расследование началось после того, как у возвращавшегося из загранпоездки водителя на границе с Россией сделали тест на коронавирус и он оказался положительным.

— Когда выезжал из Китая, меня выталкивали, будто я опасный преступник. Неприятное чувство«, — рассказал шофер в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Мужчина утверждает, что на территории Приморского края у него тоже сделали анализ на наличие коронавируса. Причем это была инициатива самого водителя. Инфекции российские медики не обнаружили. Тем не менее, сейчас Вадим на 14-дневной самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три погранперехода между Россией и Китаем вновь начали свою работу в Приморье
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!»
Причиной прекращения грузоперевозок через погранпереходы в Приморье, возможно, стал приморский дальнобойщик
Автомойки Владивостока, убивающие коронавирус
53 миллиона 600 тысяч рублей готов выложить Владивосток на ремонт дорог парка Мингородка
Аэропорт Владивостока сегодня отменил два рейса из Южно-Сахалинска
Шесть с лишним десятков междугородних автобусных рейсов из Владивостока отменены
Ростелекомовский Wink увеличил количество бесплатного видео в два раза
Весна постепенно возвращается в Приморье, утверждает Примпогода
Раскручивание гаек: в Приморье максимально смягчили режим самоизоляции
«На войне как на войне». Временные госпитали на базе медстационаров разворачивают в Приморье
Сервисы Сбербанка помогут совершать платежи, не выходя из дома
Мамочка недоглядела: жительница Приморья отправится под суд за смерть двоих детей