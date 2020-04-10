Причиной прекращения грузоперевозок через погранпереходы в Приморье, возможно, стал приморский дальнобойщик

10 Апр 2020 2020-04-10T03:34:39+03:00

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Паблик «ВКонтакте» «Байки лаовая» утверждает, китайские власти закрыли автомобильное грузовое сообщение между Россией и Китаем из-за приморского дальнобойщика по имени Вадим. Администраторы сообщества опубликовали перевод специального расследования бригады криминальной полиции городского управления общественной безопасности Суйфэньхэ от 6 апреля 2020 года.

В документе китайских силовиков на шести страницах поминутно расписаны почти все передвижения водителя, который привез груз из России в Китай. Полиция КНР установила всех контактировавших с приморцем граждан Поднебесной. «Среди всех контактов Вадима: 17 прямых и 15 косвенных, в общей сложности 32 человека. Вся информация по этим людям отправлена в Штаб по борьбе с заболеванием в правительство города Суйфэньхэ», — говорится в докладе.

Расследование началось после того, как у возвращавшегося из загранпоездки водителя на границе с Россией сделали тест на коронавирус и он оказался положительным.

— Когда выезжал из Китая, меня выталкивали, будто я опасный преступник. Неприятное чувство«, — рассказал шофер в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Мужчина утверждает, что на территории Приморского края у него тоже сделали анализ на наличие коронавируса. Причем это была инициатива самого водителя. Инфекции российские медики не обнаружили. Тем не менее, сейчас Вадим на 14-дневной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU