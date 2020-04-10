53 миллиона 600 тысяч рублей готов выложить Владивосток на ремонт дорог парка Мингородка

10 Апр 2020 2020-04-10T02:50:24+03:00

По замыслу мэрии зеленая зона отдыха преобразиться уже к концу октября этого года

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Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту покрытия дорог и тротуаров парка «Минный городок» появился на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная цена лота 53 599 709 рублей.

За эти деньги, или меньшие, подрядчик, согласно техническому заданию, должен разобрать остатки былых дорог, тротуаров в парке и создать новые. В соответствие со всеми существующими современными строительными требованиями. Там же говорится о появлении в обновленной зоне отдыха новых скамеек и мусорных урн.

Согласно документам, представленным на сайте, подготовительные работы по дорогам и тротуарам Мингородка должны быть завершены уже к 30 мая. Сами работы строители обязаны закончить до 15 октября. А благоустройство парка планируется завершить 30 октября. Аукцион состоится 21 апреля.

Сейчас на территории парка Минного городка продолжаются работы по реконструкции ливневой канализации. Также приводятся в порядок две главные лестницы самой большой культурной зеленой зоны города.

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ИСТОЧНИК KP.RU