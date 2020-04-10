Три погранперехода между Россией и Китаем вновь начали свою работу в Приморье

10 Апр 2020 2020-04-10T04:34:44+03:00

Ранее китайские таможенники прекратили пропускать российские грузовики, заявив, что не могут обеспечить их надлежащую проверку в условиях пандемии коронавируса

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Три российско-китайских пункта пропуска в Приморье возобновили пропуск грузов, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. 6 апреля китайские таможенники прекратили обслуживать грузовые перевозки через пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог — Мишань. Как заявили власти КНР это было сделано из-за невозможности обеспечить централизованную проверку и карантин выросшего грузопассажирского потока.

Однако уже 8 апреля китайская сторона решила возобновить пропуск грузовых автомобилей на переходе «Пограничный — Суйфэньхэ». А 9 апреля вновь заработали «Полтавка» и «Турий Рог».

В пунктах пропуска, находящихся в регионе деятельности Уссурийской таможни, коронавирус не выявлен, сообщило ведомство. Санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границе с Китаем ведут сотрудники Роспотребнадзора, сотрудники таможенных органов обеспечены масками и перчатками.

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ИСТОЧНИК KP.RU