Три погранперехода между Россией и Китаем вновь начали свою работу в Приморье
Три российско-китайских пункта пропуска в Приморье возобновили пропуск грузов, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. 6 апреля китайские таможенники прекратили обслуживать грузовые перевозки через пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог — Мишань. Как заявили власти КНР это было сделано из-за невозможности обеспечить централизованную проверку и карантин выросшего грузопассажирского потока.
Однако уже 8 апреля китайская сторона решила возобновить пропуск грузовых автомобилей на переходе «Пограничный — Суйфэньхэ». А 9 апреля вновь заработали «Полтавка» и «Турий Рог».
В пунктах пропуска, находящихся в регионе деятельности Уссурийской таможни, коронавирус не выявлен, сообщило ведомство. Санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска на границе с Китаем ведут сотрудники Роспотребнадзора, сотрудники таможенных органов обеспечены масками и перчатками.
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ИСТОЧНИК KP.RU