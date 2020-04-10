2020-04-10T09:09:25+03:00
Общество

В АО «Восточный Порт» запущены в эксплуатацию две новейшие пылеулавливающие установки

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Наилучшие доступные технологии - основа производственного цикла АО Восточный ПортНаилучшие доступные технологии - основа производственного цикла АО Восточный Порт
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Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции АО «Восточный Порт» в рамках реализации комплексной экологической программы модернизировал систему аспирации, запустив в промышленную эксплуатацию две новейшие пылеулавливающих установки. Уникальное оборудование общей мощностью 100 тыс. кубометров в час установлено в ключевых узлах закрытой производственной цепочки - на этапе транспортировки угля из вагоноопрокидывателей на склад и непосредственно перед погрузкой на судно.

Общие инвестиции АО «Восточный Порт» в установку сверхмощного оборудования составили 140 млн рублей.

В процессе своей работы пылеулавливающие установки осуществляют очистку воздуха на узловых пересыпных станциях – полностью закрытых башнях, т.к. мелкая фракция угля, при перемещении с одной закрытой конвейерной линии на другую, обладает повышенной летучестью. Очищенный воздух выводится за пределы защищённого контура, степень его чистоты на выходе контролируют высокоточные измерительные приборы. Благодаря использованию в новом оборудовании новейших фильтрующих элементов предприятие повысило степень очистки воздуха до 98-99%. За год аспирационные установки очищают до 720 млн кубометров воздуха.

Крытые конвейерные линии исключают контакт угля с окружающей средой

Крытые конвейерные линии исключают контакт угля с окружающей средой

Новые пылеулавливающие установки разработаны и изготовлены по индивидуальному заказу АО «Восточный Порт» на основе лучших мировых и отечественных технологий, включенных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в справочник наилучших доступных технологий (НДТ).

Аспирационные системы являются неотъемлемой частью комплекса наилучших доступных технологий, требуемых для закрытого типа перевалки угля, о необходимости которого для стивидорных компаний указано в Поручении Президента РФ. Аспирационное оборудование, наряду с системами пылеподавления с помощью орошения, снегогенераторов и «сухого тумана» образует активную защиту комплекса. Пассивная защита окружающей среды от контакта с углем, применяемая в АО «Восточный Порт» более 40 лет, обеспечивается закрытыми вагоноопрокидывателями, конвейерными линиями, пересыпными станциями, ветрозащитными ограждениями и очистными сооружениями. Благодаря всему комплексу применяемых наилучших доступных технологий в АО «Восточный Порт» достигается высокотехнологичная и экологически безопасная перевалка угля, во многом уникальная для стивидорной отрасли России.

Центральный пульт управления специализированного терминала АО «Восточный Порт»

Центральный пульт управления специализированного терминала АО «Восточный Порт»

С 2018 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей.

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