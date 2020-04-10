Полтора года понадобилось, чтобы восстановить надземный переход во Владивостоке

10 Апр 2020 2020-04-10T08:33:21+03:00

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«Супер новость: виадук возвращается на Патрокл!!!», — написал instagram patrokl.info и выложил серию фотографий с большегрузом, перевозящим мощную конструкцию. Речь идет о восстановлении надземного пешеходного перехода на объездной трассе Седанка — Патрокл в районе улицы Басаргина.

16 октября 2018 года грузовой автомобиль снес 40-метровую железобетонную балку перехода. Отремонтировать виадук пообещала компания, в которой работал халатный водитель. Сначала привести в порядок воздушную дорожку планировалось к сентябрю прошлого года, но сроки были сорваны. И вот теперь, более чем через полтора года, новая балка, изготовленная на Находкинском судоремонтном заводе, наконец, прибыла на предназначенное ей место. Конструкция состоит из трех частей и будет собрана на месте установки. По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, установкой занимается компания «Трансстроймеханизация».

Обсуждая восстановление надземного перехода, подписчик инстаграм-паблика пишет: «Кому он там нужен? он же в лес ведет. Зачем он??» (орфография сохранена). Другие горожане отвечают скептику, что по виадуку весьма удобно перебираться в местный лесок и выходить на пляж.

Ремонт виадука в районе улицы Басаргина. Фото: patrokl.info

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ИСТОЧНИК KP.RU