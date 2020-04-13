Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар

13 Апр 2020 2020-04-13T02:31:53+03:00

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В воскресенье в частном секторе Владивостока произошел пожар. Огонь c одного из строений чудом не перекинулся на стоящие поблизости дома на улице Всеволода Сибирцева. Земля в районе проспекта Красоты довольно дорогая, поэтому местные жители стали делиться догадками о причинах ЧП.

– Опять выжигают кого-то для новостроек? – комментируют пользователи социальных сетей.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи. На тревожный вызов прибыли 5 пожарных машин. На время тушения дорогу на проспекте Красоты пришлось перекрывать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772673" frameborder="0"></iframe> Пожар на Всеволода Сибирцева во Владивостоке.Видео: dps.control

Жители приморской столицы назвали место ЧП – магическим, напомнив об инциденте, который произошел накануне.

– Это тот дом, где Prius столя прямо на полосе припаркованный, а в него Lesxus влетел. Из-за этого у Lexus аж колесо вырвало. Совпадение? – отмечают горожане.

Серьезное ДТП произошло здесь же на днях. Фото: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU