2020-04-13T02:31:53+03:00
Происшествия

Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар

Местные жители уверены, ЧП кому-то на руку [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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На время тушения популярную дорогу перекрыли. Фото: dpskontrol125rusНа время тушения популярную дорогу перекрыли. Фото: dpskontrol125rus
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В воскресенье в частном секторе Владивостока произошел пожар. Огонь c одного из строений чудом не перекинулся на стоящие поблизости дома на улице Всеволода Сибирцева. Земля в районе проспекта Красоты довольно дорогая, поэтому местные жители стали делиться догадками о причинах ЧП.

– Опять выжигают кого-то для новостроек? – комментируют пользователи социальных сетей.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи. На тревожный вызов прибыли 5 пожарных машин. На время тушения дорогу на проспекте Красоты пришлось перекрывать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Пожар на Всеволода Сибирцева во Владивостоке.Видео: dps.control

Жители приморской столицы назвали место ЧП – магическим, напомнив об инциденте, который произошел накануне.

– Это тот дом, где Prius столя прямо на полосе припаркованный, а в него Lesxus влетел. Из-за этого у Lexus аж колесо вырвало. Совпадение? – отмечают горожане.

Серьезное ДТП произошло здесь же на днях. Фото: dps.control

Серьезное ДТП произошло здесь же на днях. Фото: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU

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