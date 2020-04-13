Земля то элитная: на проспекте Красоты во Владивостоке случился пожар
В воскресенье в частном секторе Владивостока произошел пожар. Огонь c одного из строений чудом не перекинулся на стоящие поблизости дома на улице Всеволода Сибирцева. Земля в районе проспекта Красоты довольно дорогая, поэтому местные жители стали делиться догадками о причинах ЧП.
– Опять выжигают кого-то для новостроек? – комментируют пользователи социальных сетей.
На место происшествия оперативно приехали полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи. На тревожный вызов прибыли 5 пожарных машин. На время тушения дорогу на проспекте Красоты пришлось перекрывать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Пожар на Всеволода Сибирцева во Владивостоке.Видео: dps.control
Жители приморской столицы назвали место ЧП – магическим, напомнив об инциденте, который произошел накануне.
– Это тот дом, где Prius столя прямо на полосе припаркованный, а в него Lesxus влетел. Из-за этого у Lexus аж колесо вырвало. Совпадение? – отмечают горожане.
Серьезное ДТП произошло здесь же на днях. Фото: dps.control
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ИСТОЧНИК KP.RU