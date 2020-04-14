В Приморье задержаны браконьеры, охотившийся на кабанов
Группу браконьеров, охотившийся на кабанов, задержали специалисты Центра «Амурский тигр» совместно с сотрудниками Управления охраны объектов животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Операцию по задержанию провели в ночь с 10 на 11 апреля в Кировском районе Приморья.
— Нам поступила информация, что группа лиц в ночное время суток осуществляет незаконную охоту с дорог общего пользования с использованием тепловизионного оборудования, — рассказал руководитель специальной группы Центра «Амурский тигр» Александр Чебанюк.
Борцы с браконьерами немного опоздали к месту охоты: двуногие хищники уже убили двух кабанов и пытались погрузить их в автомобиль. С поличным задержали человека, тащившего тушу кабана, а также водителя грузовика. По его показаниям и собранным уликам, установлено, что другие люди занимались отстрелом животных, но успели скрыться раньше.
Задержанных передали оперативно-следственной группе Кировского РОВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).
— Особо отмечу, что речь идет не о гражданах, которые остались без работы, и занялись незаконной охотой, чтобы выжить. Уровень технического оснащения задержанных граждан и сам способ незаконный охоты, говорят о том, что речь явно не идет о голоде как мотиве совершения противоправных действий. Здесь налицо желание легкой наживы на продаже мяса, — прокомментировал произошедшее генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Браконьеры тащат кабана. Запись с тепловизора.Съемка "Центра "Амурский тигр"
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