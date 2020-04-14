2020-04-14T07:30:34+03:00
Общество

Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19

Китай усилил контроль на своей границе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соседних странах
Константин МИХАЙЛОВ
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Граждане КНР, прибывшие из Москвы во ВладивостокГраждане КНР, прибывшие из Москвы во ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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Власти китайской провинции Хэйлунцзян сообщили еще о 79 подтвержденных случаях заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, у приехавших из Приморья граждан КНР. 65 из них ранее считались бессимптомными носителями, пишет генеральное консульство России в Харбине. Все заболевшие китайцы вернулись на родину через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ в период с конца марта по начало апреля.

Как конкретизировали недавно власти Китая, с 21 марта через погранпереход прошли более двух с половиной тысяч граждан КНР. На сегодня в провинции больных с «ввезенным» коронавирусом стало уже 326 человек. То есть заболевшие люди от общего числа тех, кто из западной части России вернулся в Китай транзитом через Владивостокский аэропорт, уже составляют более 13%. И количество выявляемых заболеваний среди транзитных туристов растет с каждым днем.

Между тем нет ни одного подтвержденного случая передачи коронавируса российским гражданам, летевшим с инфицированными китайцами одними авиарейсами и в одних салонах. Это наводит на мысли то ли о невосприимчивости россиян к инфекции, то ли о неком умолчании со стороны властей.

Тем временем американское издание The New York Times уже назвало Россию новым неожиданным источником заболеваний COVID-19 в Китае (An unexpected new source of cases in China: Russia).

«Волна китайцев, возвращающихся из России, которая испытывает сейчас собственный всплеск инфекции, стала за последний месяц с небольшим главной причиной роста новых случаев коронавируса в Китае», - пишет The New York Times.

Вчера, 13 апреля, на пресс-конференции в Пекине представитель Государственного миграционного управлении КНР сообщил об усиливающемся контроле на государственной границе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соседних с Китаем странах.

В связи с этим китайской стороной предприняты следующие меры:

1. Существенно ограничивается перемещение через границу без особой необходимости. Введен запрет на пересечение двусторонних границ гражданам третьих стран. Строго контролируется выдача документов, позволяющих выезжать и въезжать в страну в приграничных районах. Ограничены трансграничные поездки с туристическими целями, для посещения родственников и друзей. Количество переходов через границу снижено на 90%.

2. Усилен контроль за пограничными пунктами пропуска. Приостановившие работу погранпереходы продолжат оставаться закрытыми. Переносятся сроки открытия сезонных пунктов пропуска. Ограничивается работа погранпереходов для пассажирских сообщений, сохраняется их деятельность только в грузовом направлении. Совместно с соответствующими региональными органами усиливается контроль за режимом на закрытых пунктах пропуска;

3. Совместно с властями приграничных регионов усиливается контроль за границей, разворачивается борьба с незаконным пересечением границы;

4. Проводится информационно-пропагандистская работа среди местного населения, поощряется сообщать о незаконном пересечении границы;

5. Укрепляется сотрудничество с правоохранительными органами сопредельных государств, создаются механизмы взаимного оповещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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