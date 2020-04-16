Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям

16 Апр 2020 2020-04-16T10:13:01+03:00

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Во Владивостоке началась вторая волны выдачи продуктовых наборов для школьников, кому положено бесплатное питание. После первой волны произошло немало изменений. Рассказываем, как сейчас происходит выдача пайков и что нужно знать родителям при получении набора.

Продуктовые наборы во Владивостоке по-прежнему получают следующие категории: ученики 1-4 классов начальной школы; ученики 5-11 классов под опекой и из многодетных и малообеспеченных семей; дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, учащиеся в 1-11 классах. При этом все продуктовые наборы отличаются по весу, составу и сумме закупки.

Сформирован специальный график выдачи продуктовых наборов. Вторая волна выдачи пройдет 16, 17 и 18 апреля. Каждая школа устанавливает собственный график пунктов выдачи, исходя из режима работы учебного заведения, наполняемости школ и количества учащихся. Индивидуальные графики размещены на сайтах учреждений образования и доведены до сведений родителей, которые должны получить такие наборы.

Как и раньше, учителя, ответственные за выдачу питания, обзванивают родителей. Поэтому если вам позвонили из школы и сказали, что нужно в отведенное время прийти и забрать набор, знайте, для вас приготовлен специальный пакет с продуктами.

Не стоит опасаться того, что при получении набора возникнет риск заражения. Все графики составлены таким образом, чтобы исключить скопление людей в одном месте. Кроме того, школы организуют отдельный вход и выход - это сделано для того, чтобы минимизировать контакты между людьми.

Все пайки формируются из расчета суточной нормы потребления белков жиров и углеводов по каждой возрастной группеФото: vlc.ru

Сами наборы также комплектуются по особой технологии. Если в первую волну и была какая-то неразбериха с наполняемостью, то сейчас все приведено в единую форму. Набор комплектуется продуктами из расчета на 14 учебных дней и составлены они с учетом пищевой энергетической ценности и замены горячего питания. Это значит, что при расчете такого набора учитывалось общее количество белков, жиров и углеводов, а также энергетической ценности, положенных на норму дня.

Сейчас технологи компонуют 4 вида наборов. Учащиеся 1-4 классов получают меню завтрака и молоко. Ученикам с 5 по 11 класс положено меню обеда. Дети с ограниченными возможностями получают свое меню из расчета суточного рациона: завтрака, обеда и дополнительного питания. Кроме того многие компании учли и пожелания родителей по компоновке, которые были озвучены после получения продуктовых наборов в первой волне.

В пункте выдачи можно взвесить все продукты и выяснить, имеет ли место недовес, здесь же есть и справочные материалы, какой вес должен быть у каждого продукта в пайке. Ответственные за выдачу пайков в случае необходимости устранят эти огрехи на месте.

Родители склонны считать, что такие наборы не будут лишними, а то, что не пригодится в хозяйстве, всегда можно передать тем, кому эти продукты будут нужнее.

- Конечно, детей не удивишь той же гречкой, рисом или печеньем, а вот сгущенное молоко и соки всегда в радость. Ребятам ведь приятно понимать, что в школе про них помнят и передают такие гостинцы, - говорит Анастасия, мать одного из учеников Владивостока, которая уже второй раз получает продуктовый набор.

Кстати

Вместе с продуктовым набором родителям дают памятку от Роспотребнадзора о том, как защитить себя от коронавируса. В ней собраны советы и рекомендации экспертов о том, какие профилактические меры нужно соблюдать и какие бывают симптомы у опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU